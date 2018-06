RIFORMA PENSIONI 2018 Quota 100 e 41 | pro e contro | Borghi su pensioni d' oro ultime

RIFORMA PENSIONI 2018/ Ghiselli (Cgil) : “Serve intervento strutturale - non a spot” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , oggi 11 giugno. Fornero, "non si può cancellare la mia RIFORMA ". Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 23:21:00 GMT)

Pensioni : stretta sui figurativi ed età minima - vantaggi e svantaggi della nuova RIFORMA : La riforma delle Pensioni su cui sta lavorando il nuovo Governo Lega-M5S, in base alle indiscrezioni, rischia di creare discriminazioni tra lavoratori ed anche tra aree geografiche del paese. Su quest’ultimo aspetto è eloquente un articolo recente del quotidiano “Il Mattino” di Napoli che ha prodotto un'analisi in base a come sembra stiano nascendo quota 100 e quota 41, le due misure che andrebbero a riformare l’attuale sistema previdenziale ...