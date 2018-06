Referendum in paese spagnolo | sì al Senza veli nelle piscine pubbliche

Irlanda al voto per il Referendum sull'aborto che divide il Paese : È un vero e proprio assalto quello che sta vivendo in queste ore l'aeroporto di Dublino, dove almeno 35mila espatriati stanno confluendo per dire la loro nel referendum che dovrà decidere se mantenere il divieto di aborto in Irlanda, o abolire l'ottavo emendamento della Costituzione, che lo rende illegale in ogni caso.I seggi hanno aperto questa mattina alle sette e rimarranno aperti fino alle nove di questa sera, ora italiana. Domattina alle ...