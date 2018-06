Real Madrid | UFFICIALE | Lopetegui nuovo allenatore | accordo triennale

Dalla prossima stagione l’attuale allenatore della Spagna - Julen Lopetegui - allenerà il Real Madrid : Il Real Madrid ha comunicato che il suo nuovo allenatore sarà lo spagnolo Julen Lopetegui, attuale allenatore della nazionale spagnola in procinto di partecipare ai Mondiali in Russia. Lopetegui sostituirà Zinedine Zidane, che ha lasciato la squadra il 31 maggio, e assumerà The post Dalla prossima stagione l’attuale allenatore della Spagna, Julen Lopetegui, allenerà il Real Madrid appeared first on Il Post.

Zidane via dal Real Madrid/ "Mi sto riposando - non so cosa farò. Vedremo cosa succederà" : Zinedine Zidane, dopo aver lasciato il Real Madrid, riflette sulla sua prossima destinazione. Il tecnico francese sembra non aver ancora sciolto le riserve sul futuro(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:04:00 GMT)

Calciomercato : la Juventus ripensa a Kovacic del Real Madrid : La Juventus ripensa a Mateo Kovacic. I bianconeri hanno di nuovo nel mirino il centrocampista del Real Madrid, già in Serie A con la maglia dell’Inter per due stagioni. Nell’estate 2017 i campioni d’Italia tentarono l’assalto, ma l’offerta di 75 milioni venne respinta perché Zidane considerava il croato una pedina importante e si opponeva alla cessione. Dopo l’addio del francese, il futuro a Madrid di Kovacic ...

Real Madrid con il vuoto in panchina : Conte difficile - Klopp torna in corsa : Per chi ancora non se ne fosse accorto, in giro per l'Europa c'è una panchina di lusso scoperta: è quella del Real Madrid, lasciata libera dopo l'addio di Zinedine Zidane. Il barometro in casa ...

Real Madrid - crisi allenatore : il piano B sarà un piano C : Pochettino e Conte sono i favoriti di Perez, ma è difficile. Seedorf, Guti e altri nomi valutati per il post Zidane

Calciomercato Juventus - monitorato il croato Kovacic del Real Madrid : TORINO - L'addio di Zinedine Zidane alla panchina del Real Madrid potrebbe innescare un effetto domino, portando a una serie di divorzi - anche eccellenti - fra alcuni giocatori e il club 'blanco'. L'...

'Kovacic via dal Real Madrid? La Juventus lo tenta' : TORINO - La Juventus torna alla carica per Mateo Kovacic . L'indiscrezione è stata lanciata dal quotidiano spagnolo 'As', che racconta dell'offerta , respinta, da 75 milioni di euro che il club ...

Il Real Madrid vuole blindare CR7 : offerti 32 - 5 milioni di euro a stagione : In Portogallo sono certi che Cristiano Ronaldo ha già deciso di voler lasciare il Real Madrid ma in Spagna rilanciano: "Florentino Perez vuole cercare di convincerlo a restare". Cadena Cope, infatti, parla di una proposta ricchissima del numero uno del club merengue: 25 milioni di euro netti all'anno più 7,5 di bonus che lo farebbero dunque arrivare alla soglia di quasi 33 milioni di euro. Ronaldo oggi percepisce 21 milioni di euro, molti di ...

La Juventus trema : il Real Madrid irrompe su Milinkovic-Savic : La Juventus dovrà stare molto attenta perché avrà un rivale molto duro nella corsa Sergej Milinkovic-Savic : il Real Madrid di Florentino Perez. I blancos, infatti, hanno tute le intenzioni di portare ...

Calciomercato Real Madrid : Bale vuole andare via. Sul gallese il Bayern e squadre della Premier : Il futuro di Gareth Bale al Real Madrid è incerto. Il gallese – scrive oggi As – vorrebbe giocare con più continuità e per questo starebbe meditando l’addio ai ‘blancos’. Naturalmente i club di mezza Europa sono pronti ad accoglierlo, in primis – scrive il tabloid britannico ‘Mirror’ – il Bayern Monaco. Il nuovo tecnico dei bavaresi, Niko Kovac, ha messo Bale in cima alla sua lista dei ...