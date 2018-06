Real Madrid | scelto il nuovo tecnico | è Lopetegui | il ct della Spagna

LOPETEGUI AL Real Madrid AL POSTO DI ZIDANE/ Lascia la Spagna dopo i Mondiali : sa come si tratta il Bernabeu : LOPETEGUI al REAL MADRID al POSTO di ZIDANE, annuncio ufficiale: saltano le trattative con gli italiani Maurizio Sarri e Antonio Conte. I blancos puntano sull'attuale ct delle Furie Rosse.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:53:00 GMT)

News Sportive 12/06/2018 – Il nuovo allenatore del Real Madrid e le azzurre del basket sul tetto del mondo : le notizie di oggi [GALLERY] : Il Real Madrid ha scelto il suo nuovo allenatore, l’Italia femminile del basket 3×3 Campione del mondo e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le ...

Real Madrid - Lopetegui sarà il nuovo allenatore : Sarà Julen Lopetegui il nuovo allenatore del Real Madrid nell'era post-Zidane. A comunicare la notizia è stato lo stesso club madrileno con una

Real Madrid. Il nuovo allenatore è il basco Julen Lopetegui : Il Real Madrid ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Julen Lopetegui. L’annuncio è stato postato dal Real sul

Lopetegui è il nuovo allenatore del Real Madrid : Il tecnico aveva da poco rinnovato il suo contratto con la Nazionale spagnola. Prenderà il posto di Zidane dopo Russia 2018 L'articolo Lopetegui è il nuovo allenatore del Real Madrid è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dalla prossima stagione l’attuale allenatore della Spagna - Julen Lopetegui - allenerà il Real Madrid : Il Real Madrid ha comunicato che il suo nuovo allenatore sarà lo spagnolo Julen Lopetegui, attuale allenatore della nazionale spagnola in procinto di partecipare ai Mondiali in Russia. Lopetegui sostituirà Zinedine Zidane, che ha lasciato la squadra il 31 maggio, e assumerà The post Dalla prossima stagione l’attuale allenatore della Spagna, Julen Lopetegui, allenerà il Real Madrid appeared first on Il Post.

Real Madrid - UFFICIALE : Lopetegui nuovo allenatore - accordo triennale : Real Madrid, UFFICIALE: Lopetegui- Ora arriva anche l’ufficialità. Sarà Julen Lopetegui il nuovo allenatore del Real Madrid. accordo raggiunto con il club madrileno sulla base di un contratto triennale. NIENTE CONTE O ALLEGRI Sospiro di sollievo per i tifosi della Juventus, i quali non dovranno dire addio a Massimiliano Allegri. Resta ancora in bilico il futuro […] L'articolo Real Madrid, UFFICIALE: Lopetegui nuovo allenatore, ...

Real Madrid annuncia Lopetegui è il nuovo tecnico : Madrid - Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del Real Madrid. Lo ha annunciato il club blanco con una nota sul suo sito ufficiale. Il ct della Spagna sarà per i prossimi tre anni il tecnico del Real ...

Real Madrid - il dopo Zidane si chiama Lopetegui : Julen Lopetegui, attuale ct della Spagna impegnata in Russia per il campionato del mondo, è il nuovo allenatore del Real Madrid, lo ha annunciato il club con un tweet. Il ct della Spagna sarà per i prossimi tre anni il tecnico del Real e inizierà a lavorare per le 'merengues' al ...

Panchina Real Madrid - mossa a sorpresa : Lopetegui è il nuovo allenatore : Panchina Real Madrid – Si sono spente le ultime speranze per Maurizio Sarri ed Antonio Conte di diventare il nuovo allenatore del Real Madrid, mossa a sorpresa dei Blancos. Pochi minuti fa il Real Madrid ha diramato un comunicato ufficiale: sarà Julen Lopetegui il nuovo allenatore, nel dettaglio l’attuale commissario tecnico della Nazionale spagnola entrerà in scena al termine del Mondiale di Russia 2018: accordo fino al 30 giugno ...

Zidane via dal Real Madrid/ "Mi sto riposando - non so cosa farò. Vedremo cosa succederà" : Zinedine Zidane, dopo aver lasciato il Real Madrid, riflette sulla sua prossima destinazione. Il tecnico francese sembra non aver ancora sciolto le riserve sul futuro(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:04:00 GMT)

Calciomercato : la Juventus ripensa a Kovacic del Real Madrid : La Juventus ripensa a Mateo Kovacic. I bianconeri hanno di nuovo nel mirino il centrocampista del Real Madrid, già in Serie A con la maglia dell’Inter per due stagioni. Nell’estate 2017 i campioni d’Italia tentarono l’assalto, ma l’offerta di 75 milioni venne respinta perché Zidane considerava il croato una pedina importante e si opponeva alla cessione. Dopo l’addio del francese, il futuro a Madrid di Kovacic ...

Real Madrid con il vuoto in panchina : Conte difficile - Klopp torna in corsa : Per chi ancora non se ne fosse accorto, in giro per l'Europa c'è una panchina di lusso scoperta: è quella del Real Madrid, lasciata libera dopo l'addio di Zinedine Zidane. Il barometro in casa ...

Real Madrid - crisi allenatore : il piano B sarà un piano C : Pochettino e Conte sono i favoriti di Perez, ma è difficile. Seedorf, Guti e altri nomi valutati per il post Zidane