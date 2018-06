Real a Lopetegui

Real Madrid annuncia Lopetegui è il nuovo tecnico : Madrid - Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del Real Madrid . Lo ha annuncia to il club blanco con una nota sul suo sito ufficiale. Il ct della Spagna sarà per i prossimi tre anni il tecnico del Real ...

Real Madrid - il dopo Zidane si chiama Lopetegui : Julen Lopetegui, attuale ct della Spagna impegnata in Russia per il campionato del mondo, è il nuovo allenatore del Real Madrid, lo ha annunciato il club con un tweet. Il ct della Spagna sarà per i prossimi tre anni il tecnico del Real e inizierà a lavorare per le 'merengues' al ...