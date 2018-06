Rai | uditi tre scoppi a Saxa Rubra | sospeso il Tg1 “Grave guasto tecnico”

ilfattoquotidiano

: Rai, uditi tre scoppi a Saxa Rubra: sospeso il Tg1: “Guasto a gruppo elettrogeno” - fattoquotidiano : Rai, uditi tre scoppi a Saxa Rubra: sospeso il Tg1: “Guasto a gruppo elettrogeno” - claudioporcu73 : RT @fattoquotidiano: Rai, uditi tre scoppi a Saxa Rubra: sospeso il Tg1: “Guasto a gruppo elettrogeno” - _IronHannigram_ : RT @fattoquotidiano: Rai, uditi tre scoppi a Saxa Rubra: sospeso il Tg1: “Guasto a gruppo elettrogeno” -

(Di martedì 12 giugno 2018) “Per un grave e imprevedibiletecnico che si è verificato questa sera con l’esplosione di tre batterie della centrale elettrica di, è saltato più volte il segnale di Rai1, Rai2 e Rai3. Sono in corso le verifiche per accertare cause e responsabilità“. Lo comunica la tv di Stato in una nota in cui “si scusa con tutti i suoi telespettatori per il disservizio“. Prima delle 20.30, infatti, sono statitrenella sede Rai di, a Roma, che hanno provocato il black-out di tutte le trasmissioni. È saltato anche il Tg1, in onda in quel momento, e da quanto si apprende il segnale è tornato solo dopo 10 minuti. L'articolo Rai,treil Tg1. “Gravetecnico” proviene da Il Fatto Quotidiano.