Per un "e imprevedibiletecnico",che si è verificato questa sera con l'esplosione di tre batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra, è saltato il segnale di tutti i canali, da Rai1 a Rai2, da Rai3 a Rainews24,incluso Televideo, Rainews.it e anche laper circa mezz'ora. Sono in corso "verifiche per accertare cause e responsabilità". Lo comunica la Rai in una nota in cui "si scusa con tutti i suoi telespettatori per il disservizio".(Di martedì 12 giugno 2018)