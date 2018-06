Rai | esplosioni a Saxa Rubra | salta il segnale «Grave e imprevedibile guasto tecnico»

davidemaggio

: Rai, tre esplosioni a Saxa Rubra durante il Tg1: si tratterebbe di un guasto - Corriere : Rai, tre esplosioni a Saxa Rubra durante il Tg1: si tratterebbe di un guasto - morettweet : RT @Corriere: Rai, tre esplosioni a Saxa Rubra durante il Tg1: si tratterebbe di un guasto - SfigaCatrame : Udite 3 esplosioni a Saxa Rubra, sospeso il Tg1 della Rai. Forse la miglior edizione di tutti i tempi....... #rai #tg1 #saxarubra -

(Di martedì 12 giugno 2018) Rai Tutto spento. Minuti di apprensione in Rai per unche ha fattore ildel servizio pubblico per alcuni minuti, prima che tutto si risolvesse. All’interno della sede Rai disono state udite tre: il, in particolare, ha interessato il gruppo elettrogeno che alimenta le attività dell’emittente. “Per unche si è verificato questa sera con l’esplosione di tre batterie della centrale elettrica di, èto più volte ildi Rai1, Rai2 e Rai3. Sono in corso le verifiche per accertare cause e responsabilità“ si legge in una nota con cui la Rai si è scusata “con tutti i suoi telespettatori per il disservizio“. Per unverificatosi a seguito dell’esplosione di 3 batterie della centrale elettrica di...