Rai | esplosione causa blackout | tutti i canali oscurati per oltre 10 minuti

Genova : esplosione all’interno dell’Iit - gravi due opeRai. Struttura evacuata : Grave incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 5 giugno all’interno dell’Istituto Italiano di Tecnologia, a Morego, sulle alture del ponente genovese: due persone sono rimaste...Continua a leggere

Foggia - morto opeRaio 35enne coinvolto nell’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio a San Severo : Ventidue giorni di agonia, tra sofferenze e speranze, finiti nella notte tra domenica e lunedì quando le sue condizioni si sono aggravate. Non ce l’ha fatta Cosimo Del Vicario, il 35enne fuochista di San Severo, in provincia di Foggia, che era rimasto gravemente ustionato il 28 aprile nell’esplosione della fabbrica di famiglia in cui si lavorano e si confezionano fuochi e oggetti pirici. Proprio i danni provocati dalle ustioni hanno ...

Londra - dieci feriti nell'esplosione durante la festa ebRaica : Pesante il bilancio a Londra dell'esplosione di un grosso falò durante la celebrazione di una festa ebraica: dieci i feriti che mercoledì sera hanno riportato gravi ustioni a...

Roma - fuga di gas ed esplosione in un cantiere stradale : opeRaio in codice rosso : Incidente sul lavoro in un cantiere stradale in via Umberto Saba, in zona Eur, a Roma. Un operaio che stava effettuando lavori di manutenzione è rimasto ustionato probabilmente da un ritorno di fiamma.