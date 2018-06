Rai | blackout a Saxa Rubra | canali oscurati per un quarto d' ora

“Blackout dei canali Rai ” : assenza di segnale - i Wma partono in ritardo : “Blackout dei canali Rai”: l’ assenza di segnale e le scuse della TV di Stato Martedì 12 giugno 2018 i principali canali della Rai sono stati interessati da un possibile “blackout” durato una decina di minuti circa. La conferma arriva da Manuela Moreno. Su Twitter la giornalista del Tg2 così scrive: “Siamo in blackout Rai“. Oggi, […] L'articolo “Blackout dei canali Rai”: assenza di ...

Rai - esplosione causa blackout - tutti i canali oscurati per oltre 10 minuti : 21.36. La Rai "dimentica" che la tv di Stato non è soltanto "la vecchia televisione". L'Ufficio Stampa ha già archiviato la faccenda con le scuse, dimenticando che se le trasmissioni sono riprese in digitale terrestre e sul satellite ancora nessuna traccia del "segnale" sugli streaming live di RaiPlay. Vale ovviamente per smartphone, computer e smart tv che continuano a vedere uno "schermo nero" al posto delle dirette Rai.21.28. L'Ufficio Stampa ...