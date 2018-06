Raggi a Tor Bella Monaca | ringraziamenti e strette di mano

Telecom - Raggiunto accordo sugli esuberi : solidarietà per 29.500 lavoratori : L'accordo è stato sottoscritto da azienda e organizzazioni sindacali. Di Maio: "Da noi massima attenzione".Continua a leggere

Stop alla linea ferroviaria Torino-Modane Odissea di ore per Raggiungere la Francia : linea ferroviaria bloccata per ore tra Italia e Francia. Ieri pomeriggio un treno merci adibito al trasporto di tir cisterne contenenti sostanze pericolose, è stato bloccato a Salbertrand. Il macchinista allarmato da un odore acre proveniente dal convoglio, ha dato l’allarme ai vigili del fuoco. Disagi a catena su tutta la tratta. Passeggeri blocca...

Dall'Aquarius al territorio di Raggi. Di cosa parlare stasera a cena : Sbarcheranno a Valencia i migranti della nave Aquarius, accolti dalla Spagna in cui Pedro Sanchez ha giurato come capo del governo da pochi giorni. Un paese serio si è fatto carico degli impegni altrui e degli obblighi umanitari, senza neanche perdere tempo e senza darsi arie moraleggianti. Quindi

Risultati playoff Serie C/ Ritorno semifinali : il Siena Raggiunge il Cosenza in finale! : Risultati playoff Serie C, Ritorno semifinali: all’ultimo secondo il Cosenza elimina il Sudtirol, al Massimino bisogna andare ai rigori dove il Siena ha la meglio sul Catania(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:07:00 GMT)

Maltempo Milano : attivata la procedura d’allerta e il monitoRaggio di Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano: è atteso il passaggio di una perturbazione con il rischio di forti temporali. Il centro meteo regionale ha emanato l’avviso di criticità, e di conseguenza il Comune ha disposto, a partire dalle ore 6 di domani mattina, l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Saranno monitorati i livelli idrometrici dei fiumi ...

Sicilia - Riesame : “I Caputo non Raggirarono elettori”. Pagano (Lega) : “Conferma che non ho comprato voti” : Lo scorso 20 aprile, qualche giorno dopo essere finiti ai domiciliari con l’accusa di attentato ai diritti politici dei cittadini, ai fratelli Mario e Salvino Caputo furono revocati gli arresti dal Tribunale del Riesame, che ora ha depositato le motivazioni. Mario, fratello dell’ex parlamentare regionale del centrodestra Salvino, era stato candidato alle elezioni Siciliane del 5 novembre scorso, nella lista della Lega, in sostituzione dell’ex ...

Sicilia : Regione avvia monitoRaggio su operatori Asu : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Il Dipartimento regionale del Lavoro ha avviato un monitoraggio tra i centri per l'impiego sulle modalità di utilizzo degli operatori Asu da parte delle cooperative. L'attività, si legge in una nota dell'assessorato regionale al Lavoro, "ha l'obiettivo di definire in ma

Il principe Harry e Meghan Markle sono tornati dalla luna di miele e lui non potrebbe essere più Raggiante : <3 The post Il principe Harry e Meghan Markle sono tornati dalla luna di miele e lui non potrebbe essere più raggiante appeared first on News Mtv Italia.

Gravidanza sicura : lo strumento che permetterà un monitoRaggio costante : “Progetto Cicogna”, tecnologia innovativa al servizio di una Gravidanza serena, recentemente presentato al Technology Hub 2018, è un progetto finanziato dalla Regione Lombardia, basato su tecnologie indossabili e sulla trasmissione di dati relativi ai movimenti fetali per il monitoraggio remoto della madre e del feto nel periodo finale della Gravidanza e in gravidanze a rischio. Una fascia in materiale anallergico con sensori incorporati, facile ...

Astorre : Raggi dovrebbe vergognarsi per le sue parole : Astorre: Roma unica capitale a smaltire suoi rifiuti fuori da propri confini Roma – Di seguito le parole di Bruno Astorre, senatore del Partito Democratico. “Roma è l’unica capitale sulla terra che smaltisce il 100% dei rifiuti fuori dai propri confini, grazie alla solidarietà della Regione Lazio, delle Regioni italiane e dei comuni del Lazio e d’Italia. E addirittura di Austria e Germania, paesi esteri dove anche lì ...

Casini : paragone Hitler Salvini è oltRaggio a storia : Roma – Di seguito il tweet di Pier Ferdinando Casini. “Da Salvini ci divide la visione del mondo. Ma paragonarlo a Hitler non è solo un’offesa alla storia ma anche al buonsenso” L'articolo Casini: paragone Hitler Salvini è oltraggio a storia proviene da RomaDailyNews.

Raggi all'attacco di Zingaretti : "Il Governatore non è amico di Roma". La sindaca critica la Regione su tpl e rifiuti : "Sui trasporti e sui rifiuti Zingaretti non è amico di Roma". Queste le parole della sindaca Virginia Raggi all'indirizzo del Presidente della Regione Lazio. "Sui rifiuti Ama sta facendo il massimo ma se non abbiamo sbocchi ulteriori non sappiamo dove portarli: il presidente lo deve dire", ha detto Raggi. Sui trasporti la sindaca sottolinea come "il Campidoglio è in attesa dei 180 milioni di euro che la Regione dovrebbe investire ...

Raggi inaugura parco a Tor Marancia : Roma – Virginia Raggi ha inaugurato questa mattina la prima parte del parco di Tor Marancia. Situato nell’VIII Municipio, è destinato a diventare il nuovo polmone verde della città e il più grande parco della Capitale. Con i suoi circa 200 ettari, due volte e mezza Villa Borghese. Il taglio del nastro della prima cittadina insieme agli assessori all’Ambiente, Pinuccia Montanari, e all’Urbanistica, Luca Montuori, e’ ...