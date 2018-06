Ragazzo ucciso da poliziotto a Genova | Gabrielli | ' In arrivo i teser per gli agenti'

Genova - Ragazzo ferisce poliziotto e viene ucciso. Indagato l'agente : La procura fa sapere che è un atto dovuto per permettere all'agente di partecipare, con un proprio legale e un consulente, alla perizia balistica e all'autopsia

Franco Gabrielli sul Ragazzo ucciso da un agente a Genova : "Presto i poliziotti avranno i taser in dotazione" : "Presto i poliziotti avranno in dotazione i taser (pistole elettriche) così potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e potranno non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli uscendo dall'ospedale San Martino dove ha fatto visita ai due poliziotti delle volanti feriti nell'intervento di domenica scorsa in cui un agente ha dovuto sparare uccidendo un giovane che ...

Genova - Ragazzo aggredisce poliziotto e viene ucciso. Indagato l'agente : La procura fa sapere che è un atto dovuto per permettere all'agente di partecipare, con un proprio legale e un consulente, alla perizia balistica e all'autopsia

Genova - Ragazzo ucciso da poliziotto chiamato a casa dalla madre : Tragedia a Genova , dove un ragazzo di circa 20 anni di origini ecuadoriane è morto ucciso da un agente di polizia. Il poliziotto era intervenuto nella casa del ragazzo su richiesta della madre , ...

Ucciso in strada a Palermo : morto un Ragazzo di 29 anni in una sparatoria : Lunedì 21 maggio, Fondo Picone nei pressi di Palermo, ore 21 (circa): un ragazzo di 29 anni è stato trovato morto in strada in seguito ad una sparatoria. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno trovato i parenti, gli amici e i conoscenti della vittima straziati dal dolore, urlanti e in pianti di disperazione. Situazione molto tesa che ha reso le operazioni della polizia molto difficoltose, che faticava a mantenere l'ordine ...

Milano - ucciso un Ragazzo di 21 anni dopo notte di alcol e coca. Arrestato un amico : Omicidio a Milano: un giovane, William Lorini, di 21 anni, è stato ucciso nella notte - in base a una prima ricostruzione della polizia - da un amico, Marco Villa, di 27, per una lite scoppiata in strada dopo una serata ad alcol e cocaina.Villa, che era insieme alla propria compagna, ha accoltellato all'addome Lorini, che ha tentato inutilmente di difendersi con una livella. Trasportato all'ospedale San Raffaele il giovane è morto ...

Ragazzo ucciso per pochi euro : i carabinieri fermano il suocero : Un giovane di 25 anni, Alberto Delfini originario di Tivoli e residente a Castel Gandolfo, è stato ucciso nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. Il giovane presentava una ...