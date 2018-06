Raddoppio di Ultimo al Palalottomatica di Roma | prezzi di biglietti e pacchetti VIP in

optimaitalia

(Di martedì 12 giugno 2018)aldiraddoppia: sono due i concerti in programma nel palazzetto dello sport diper il prossimo novembre. Dopo il sold out della prima data annunciata, prevista per il 2 novembre,aldiaggiunge un concerto: si esibirà anche il 1° novembre.Iper il nuovo appuntamento live disaranno disponibili in prevendita su Ticketone.it da mercoledì 13 giugno 2018 alle ore 10:00, esclusivamente online sul sito e via call center. Isaranno disponibili in tutti i punti vendita Ticketone da sabato 16 giugno 2018 alle ore 10:00.Di seguito i dettagli sugli orari del concerto di, il 1° novembre (validi anche per il giorno successivo, 2 novembre):Apertura Porte: ore 19.00Orario Inizio: ore 21.00Ideiper il concerto dialdisono già noti e si va ...