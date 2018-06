Salvini : no limiti al contante - subito flat tax e Quota 100 - stop Imu negozi sfitti : Nessun limite all'uso del contante , cedolare secca e stop all' Imu per i negozi sfitti, flat tax già nel 2018, smantellamento della riforma Fornero e subito quota 100 : Matteo Salvini dispensa ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E Quota 100/ Lavori gravosi - in Gazzetta Ufficiale le nuove regole (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, QUOTA 100 con 64 anni d'età e 36 anni di contributi: provvedimento in autunno, il commento del dem Cesare Damiano che avverte sull'APE social. Il nuovo Decreto pubblicato ieri stabilisce che le domande vengano presentate, in modalità esclusivamente telematica, all'INPS, secondo il modello predisposto dall'istituto e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La regolamentazione sui Lavori gravosi ...

Riforma Pensioni 2018/ Quando la Quota 100? Dubbi - tempistiche e ‘piano’ verso la Finanziaria (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, Quota 100 con 64 anni d'età e 36 anni di contributi: provvedimento in autunno, il commento del dem Cesare Damiano che avverte sull'APE social. La Riforma centrale del Governo sul tema Pensioni potrebbe non avere tempistiche molto “brevi”: un po’ perché, come si è visto con la legge Fornero e la Riforma parziale operata da Padoan e Poletti c’è bisogno di tempo per limare tutti i punti nodosi onde evitare poi ricorsi, ...

Pensioni - per la Quota 100 bisognerà aspettare : L’attesa riforma delle Pensioni non arriverà nel brevissimo periodo: chi spera di uscire dal lavoro con la quota 100...

Quota 100 : con l'anticipo il sistema di calcolo riduce gli assegni pensionistici : A dire il vero Quota 100 non è ancora una misura previdenziale in vigore, anzi, siamo ancora alla fase embrionale. Il Governo Conte, da poco formatosi, tra i provvedimenti urgenti ne ha inseriti diversi in materia previdenziale e tra questi, Quota 100 sicuramente è quello più interessante. Si tratterebbe di una misura che offrirebbe maggiore flessibilità in uscita dal lavoro, anche se nelle ultime ore, indiscrezioni e previsioni lasciano pensare ...

Pensione anticipata a Quota 100 - si perderebbero fino a 200 euro rispetto alla Fornero : La Pensione anticipata a quota 100 o a quota 41, il parametro di uscita che potrebbe essere introdotto a favore dei lavoratori precoci, garantirebbe meno anni di lavoro, ma ne risentirebbero anche gli assegni pensionistici mensili dei contribuenti. Il calcolo è stato fatto dall'Istituto specializzato Progetica e pubblicato dal Corriere della Sera. Nel tritacarne degli assegni di Pensione ci finirebbero tutti, dai ventenni di oggi fino ai 60enni. ...

Pensioni - rischio assegni più bassi con la Quota 100 : Sulle Pensioni la coperta rischia di essere corta. Il combinato disposto di quota 100 e sistema contributivo potrebbe avere come spiacevole conseguenza per i pensionati quella di dover "pagare" gli anni di lavoro in meno con un assegno più basso. Si tratta ovviamente di un’ipotesi che va presa con il beneficio d’inventario, dal momento che il governo non ha ancora illustrato nel dettaglio cosa prevede la proposta di “superamento” della legge ...

Pensioni - Quota 100 e 41 - 5 : l'ipotesi; coefficienti al ribasso - dal 2019 assegni più bassi : Meno anni di lavoro, meno contributi da versare, ma anche assegni più bassi. La riforma delle Pensioni anticipate promessa dal nuovo Governo M5s-Lega potrebbe concretizzarsi con un 'baratto'. In pensione prima, ma con meno soldi. Ma che cosa significa questo per i giovani di oggi? Il 'Corriere.it' ci mostra un esempio: 'Un giovane sui vent'anni potrebbe smettere di lavorare 5 anni e mezzo prima, ma percepirebbe, da pensionato, un assegno più ...