“Quella sera lo abbiamo ridotto così' ” Processo Stefano Cucchi | la frase choc

caffeinamagazine

: Un'interpretazione STRAORDINARIA quella di Carmen, ?? se questa sera è lei la vostra preferita! Se volete votare pe… - AmiciUfficiale : Un'interpretazione STRAORDINARIA quella di Carmen, ?? se questa sera è lei la vostra preferita! Se volete votare pe… - ligabue : Quella magica notte all'Olimpico! Tutto il concerto del 18/07/2008 allo #StadioOlimpico #Roma , domani sera solo su… - RadioZetaOf : Ed ora che ho poco fiato e voglia di partire Guardo gli aerei e dico solo sto per impazzire Per quella cara maledet… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Un caso che continua a tenere banco sulle testate e sui social italiani, quello della morte di. Un dramma andato in scena in caserma e che ancora oggi vede i famigliari del ragazzo e molti utenti italiani chiedere giustizia per una fine drammatica che si poteva e doveva evitare. E sul quale ora emergono altri dettagli che rendono la storia ancora più inquietante: “Raffaele D’Alessandro si sentiva come Rambo. Con quella divisa addosso diventava aggressivo, una volta mi disse ‘aquante botte glidato'”. A parlare è Anna Carino, ex moglie del carabiniere D’Alessandro accusato di omicidio preterintenzionale e di abuso di autorità, davanti ai giudici del tribunale di Roma nell’ambito delbis per il pestaggio e la morte del giovane geometra romano,. La Carino ha ricordato che in occasione di un ...