Quanto ne sai sui dinosauri?

Vulva - vagina e clitoride : Quanto ne sai di parti intime femminili? : Conosci la differenza tra Vulva e vagina? Sapevi che anche le donne, quando fanno sesso, vanno incontro a una piccola erezione? E, matita alla mano, sapresti disegnarci un clitoride? Forse siamo scettici, ma abbiamo il sentore che in molti avrebbero qualche dubbio in almeno una delle tre. D’altronde, quando si parla di genitali femminili, tutti ne sono affascinati, ma pochissimi si dimostrano davvero competenti in materia. Se sei tra quelli che ...

Quanto ne sai sul tuo metabolismo? : Se non riusciamo ad arrivare alla prova costume come vorremo, è sempre colpa sua. Dagli una scossa! Riattivalo! Acceleralo!, leggiamo qua e là, quasi si trattasse di un motore arrugginito. Eppure quando si parla di metabolismo, la questione è ben più complessa di così. E nella selva di integratori, frullati e diete per stimolarlo ci sarebbe molto da investigare. Ma prima di tutto: abbiamo chiaro di cosa parliamo quando parliamo di metabolismo? ...

NBA - Quanto lavoro per Masai Ujiri : dieci candidati per la panchina dei Toronto Raptors : Per quanto possa sembrare strano, nella sua carriera a capo delle dirigenze di Denver e Toronto il General Manager Masai Ujiri non ha mai scelto un capo-allenatore per le sue squadre. Ai Nuggets, ...

Quanto ne sai di virus e batteri? : Sono dappertutto. Stanno sospesi in aria, popolano la terraferma, le acque, si riproducono sul nostro cibo, sulle piante, sugli animali. Noi compresi. I germi (o microbi, come preferisci) nelle loro svariate forme possono contaminare qualsiasi habitat. Molti non ci fanno un baffo. Altri possono invece far vacillare le nostre difese immunitarie e costringerci a letto col raffreddore, una bella influenza o una sterminata varietà di altre ...

Quanto ne sai sulle intolleranze alimentari? : Latte, glutine, caffeina, ma anche additivi, soia e bevande alcoliche: il mondo degli ingredienti alla base delle intolleranze alimentari è davvero sterminato. E nonostante il meccanismo biologico di molti di questi disturbi abbia trovato negli anni una spiegazione scientifica, rimangono ancora molte incertezze riguardo la loro prevalenza nella popolazione. Questo perché vi è ancora molta confusione sui sintomi, sui criteri diagnostici, ma anche ...

Quanto ne sai sulle allergie? : Pollini, polvere, latte, ma anche farmaci, animali domestici, cosmetici e materiali come il lattice: sono moltissimi gli “ingredienti” che, anche in piccole dosi, possono indurre una reazione allergica. E infatti, tra i problemi di natura cronica, le allergie le fanno da padrone, con un’incidenza anche del 20% (e in aumento) nella popolazione europea. Tra starnuti, occhi lacrimanti, arrossamenti cutanei – ma anche altri sintomi ben più gravi – ...

Ti amo e non sai Quanto : Ti amo e non sai quanto Di Vincenzo Calafiore 13 Aprile 2018 Udine Sai, da queste è difficile immaginare che

Giornata nazionale per la lotta alla trombosi : Quanto ne sai di embolia polmonare? : Tutto è pronto per la 7°Giornata nazionale per la lotta alla trombosi appuntamento organizzato da ALT – Associazione per la lotta alla trombosi e alle Malattie Cardiovascolari – Onlus per dire «No!» alle malattie cardiovascolari da trombosi che torna quest’anno mercoledì 18 aprile con un focus sull’embolia Polmonare e tanti appuntamenti social dedicati all’informazione e alla promozione della salute. L’embolia Polmonare è una malattia che ...

