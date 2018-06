Quando finisce un amore | tre strategie per i cuori infranti

Temptation Island 2018 quante puntate sono - Quando inizia e Quando finisce? : Arriva l'estate, è tempo di Temptation Island 2018: quante puntate sono, quando inizia e quando finisce la nuova edizione del reality show estivo più amato dagli italiani? Sarà la quinta stagione, per l'esattezza, e tornerà anche Filippo Bisciglia alla conduzione: chi meglio di lui può comunicare a fidanzati e fidanzate che ci sono video per loro durante i falò? Nessuno, Filippo ormai è insostituibile e il suo "Ho un video per te", o più di uno ...

La Vita in Diretta - Marco Liorni saluta : «Questo è un arrivederci. Quando una cosa bella finisce bisogna essere felici perché c’è stata» : Marco Liorni, La Vita in Diretta Marco Liorni esce di scena con stile, senza nascondere l’emozione. Tra gli abbracci e gli applausi di chi, per sette anni, ha lavorato con lui a La Vita in Diretta. Per il conduttore romano, quella di oggi era l’ultima puntata alla guida del programma pomeridiano di Rai1, che dalla prossima stagione sarà affidato a Tiberio Timperi e alla confermata Francesca Fialdini. Così hanno deciso i vertici Rai. ...

Calciomercato 2018 : Quando comincia e finisce? Le date e le novità. Chiusura il 18 agosto : Anche se i primi trasferimenti sono già stati comunicati, come il ben noto passaggio del difensore olandese Stefan de Vrij dalla Lazio all’Inter, la sessione estiva del Calciomercato 2018 non è ancora ufficialmente scattata. La finestra di mercato, infatti, si aprirà il primo luglio per concludersi, e questa sì che è una succosa novità, il 18 agosto. Com’è ben noto, tuttavia, già dalla Chiusura della stagione le società si muovono e ...

Quando finisce un amore : piccolo vademecum di sopravvivenza : 8 Fai sport " Non c'è niente di meglio dell'attività fisica per scaricare lo stress, distrarre la mente e liberare gli ormoni del buon umore. La sana fatica fisica ti aiuterà anche a riposare meglio ...

Victor Ros 2 quante puntate sono - Quando finisce e quando inizia la nuova stagione? : Sta per tornare Victor Ros 2: quante puntate sono, quando inizia e quando finisce sono domande che il pubblico della fiction si sta ponendo in queste ore e abbiamo provato a scoprire ogni dettaglio possibile sulla messa in onda della seconda stagione. Victor Ros tornerà su Canale 5 a due anni di distanza dalla prima stagione, che a dire il vero non è stata molto fortunata: magari gli ascolti bassi erano dovuti al periodo della messa in onda, ...

Le verità nascoste - quante puntate sono e Quando finisce? : È iniziata la fiction Le verità nascoste: quante puntate sono e quando finirà? La fortunata serie televisiva spagnola è pronta alla sfida italiana, nel tentativo di tenere incollati alla televisione milioni di italiani così come sta succedendo in Spagna. In Italia viene trasmessa in contemporanea, pare, infatti sulle reti spagnole sta andando in onda sul canale Telecinco, ma non mancano alcune differenze tra la programmazione originale e quella ...

Quando finisce la scuola per i bambini italiani? : ... soprattutto quelle delle scuole materne e primarie, saranno coinvolti nelle recite di fine anno : spettacoli musicali e teatrali, incontri con gli insegnanti e i bambini che illustreranno, anche a ...

