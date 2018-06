Pubblicità | “ecco perché si sposterà sempre più sul web Ai danni della tv”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018) I lettori via web aumentano e di conseguenza laonline cresce a ritmo sostenuto. Ma dietro il trend positivo si celano due rischi. Il primo è che, in Italia come all’estero, siano i grandi gruppi statunitensi del web ad accaparrarsi la fetta più grandetorta. Il secondo è che a fare le spese dello spostamento dell’advertising sia in prima battuta la carta stampata e poi la tv con la possibilità concreta di un peggioramentoqualità dell’informazione. “Il mercato pubblicitario mondiale nel 2010 era pari a 259 miliardi. Nel 2017 era arrivato a 506 – spiega Francesco Sacco, professoreSDA Bocconi School of Management e docente di economia all’Università dell’Insubria – In questo contesto di crescita, l’online è passato dai 66 miliardi di otto anni fa ai 205 miliardi dello scorso anno. Anche le tv hanno visto lievitare i ...