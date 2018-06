Protezione Civile e incendi boschivi | avviso pubblico per selezionare volontari

Maltempo sull'Italia : allerta della Protezione Civile per pioggia e temporali : Pioverà, e tanto anche: un depressione di origine atlantica raggiunge le Regioni nord-occidentali dell'Italia, determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi sulla Valle D'Aosta e sul Piemonte, in estensione ad altre...

Incendi - la Protezione Civile : “Due canadair in partenza per la Svezia” : Partiranno domani mattina da Ciampino due canadair CL 415 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Can 27 e Can 31, diretti in Svezia, a Stoccolma per fronteggiare l’eccezionale situazione di alto rischio Incendi nel Paese scandinavo. Lo annuncia in una nota la Protezione Civile. I velivoli, d’intesa con il capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e il capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Bruno Frattasi, sono ...

Protezione Civile : conclusa l’esercitazione internazionale Neiflex : Oltre 1.400 uomini e donne in campo, 13 scenari di intervento su 2 Regioni, 25 centri di coordinamento attivati sul territorio, osservatori internazionali inviati da 12 diversi Paesi europei ed extraeuropei. Sono questi i numeri complessivi dell’esercitazione internazionale sul rischio idraulico Neiflex – North Eastern Italy Flood Exercise che si è conclusa oggi, incentrata sull’intervento di squadre nazionali e internazionali per il ...

Torna “Anch’io sono la Protezione Civile” : Mazzocca lancia l’iniziativa “Wanna be Active” : Migliaia ragazzi tra i 10 e i 16 anni si confronteranno con chi si adopera quotidianamente nella Protezione Civile grazie ai campi scuola nel progetto “Anch’io sono la Protezione Civile” edizione 2018, da giugno ai primi giorni di settembre in tutta Italia. In Abruzzo saranno impegnati circa 800 ragazzi appartenenti alle fasce d’età 10-13 e 14-16 e 29 campi scuola organizzati dai volontari di Protezione Civile in collaborazione con il ...

Maltempo Piemonte - frana a Bussoleno : gli sfollati sono 130 - sopralluogo dell’assessore alla Protezione civile : La Prefettura ha reso noto che sono 130 gli sfollati a seguito della frana di ieri a Bussoleno in Valsusa (Torino): i residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case dopo che ieri pomeriggio uno smottamento ha investito cinque abitazioni, a causa delle piogge intense. Stanno operando 50 volontari delle squadre anticendi boschivi e 20 della protezione civile. sono 20 i mezzi messi in campo per la pulizia strade. Impegnati 7 minipale, un ...

Maltempo : il Piemonte apre la sala operativa della Protezione civile : Per seguire al meglio le operazioni di soccorso a Bussoleno, dove oggi si e’ abbattuta la frana che ha causato 200 sfollati, la Regione Piemonte ha aperto la sala operativa della Protezione civile di corso Marche a Torino. L’annuncio in un tweet:’ #Maltempo: la #Protezionecivile regionale ha deciso l’apertura della sala operativa di corso Marche 79 a Torino per monitorare la situazione e dirigere le operazioni di ...

Protezione Civile : entra nel vivo l’esercitazione internazionale Neiflex : Con l’arrivo delle squadre internazionali, provenienti da Austria, Montenegro, Serbia, Slovenia, dalla Federazione Russa e degli assetti italiani registrati in sede europea dei Vigili del Fuoco e della Regione Piemonte, entra nel vivo l’esercitazione internazionale Neiflex, in corso fino al 9 giugno in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Questa mattina si è riunito a Roma il Comitato Operativo presso la sede del Dipartimento della Protezione ...

Maltempo - Protezione Civile : in arrivo forti temporali : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia l'arrivo di una fase di Maltempo a partire da domani, giovedì 7 giugno, in varie regioni d'Italia.

Protezione Civile : domani Borrelli a Palmanova per l’esercitazione Neiflex : Ha preso il via nei giorni scorsi, nell’ambito del progetto europeoNeiflex – North Eastern Italy Flood Exercise, l’esercitazione internazionale sul rischio idraulico che, fino al 9 giugno, simulerà l’intervento di squadre nazionali e internazionali per il soccorso in caso di alluvioni nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dal 5 giugno, nell’area della confluenza dei bacini dei fiumi Livenza e Tagliamento, lo scenario esercitativo sta ...

Allerta Meteo - forti piogge e temporali in arrivo al Centro/Nord : il bollettino della Protezione civile : Allerta Meteo – Un ampio vortice depressionario atlantico in transito sul nostro paese determinerà nelle prossime ore una instabilità sulle regioni settentrionali, causando a partire dalla serata di oggi fenomeni temporaleschi, localmente anche forti, specie su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Veneto e Friuli : il 7-9 giugno grande esercitazione di Protezione civile : L’assessore all’ambiente e alla protezione civile della Regione del Veneto ha presentato a Latisana (Ud) la grande esercitazione internazionale di protezione civile denominata “Neiflex”, in programma la prossima settimana, tra il 7 e il 9 giugno, lungo i fiumi Livenza e Tagliamento, tra Veneto e Friuli V.G. “Un’esercitazione improntata sulla gestione del rischio da alluvione – spiega l’assessore –, basata su uno scenario che prevede ...