Problemi batteria con iOS 11 4 | molti utenti lo condannano | il report

(Di martedì 12 giugno 2018) L'aggiornamento ad iOS 11.4 è arrivato è stato rilasciato verso la fine dello scorso meso, introducendo tante modifiche e nuove funzionalità, e non ultimo qualche problema di troppo. Ci riferiamo alla scarsa durata della, fastidio subentrato, o che per meglio dire ha fatto di più sentire il proprio peso, proprio a bordo di alcuni di quei dispositivi che avevano finalizzato l'installazione ad iOS 11.4.Come riportato su 'GSMArena.com', c'è chi si lamenta di un calo vertiginoso della percentuale di carica residua, che nell'arco di pochi minuti, anche in caso di non utilizzo, prenderebbe a scendere a vista d'occhio, anche di circa il 30% (cosa che prima dell'aggiornamento sopra citato non accadeva). Il problema di esaurimento dellapare colpire in maniera indistinta i vari iPhone, e non a seconda dei modelli in uso. In alcuni casi, diversihanno trovato sollievo ...