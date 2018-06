“Presto pistole taser ai poliziotti”

sportfair

(Di martedì 12 giugno 2018) Genova, 12 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo terminato l’iter per dotare tutto il nostro personale dielettriche). Inizieremo a breve una sperimentazione sul campo per sottolineare che l’amministrazione è attenta alla sicurezza del nostro personale, senza arrecare eccessivo danno alle persone che dovessero trovarsi al di là della barricata”. Così il capo della Polizia , uscendo dall’ospedale San Martino di Genova dove ha fatto visita al poliziotto , dove un agente ha ucciso con due colpi di pistola un giovane 20enne che stava accoltellando un collega durante una colluttazione.“Cominceremo con l’Arma dei carabinieri – ha detto Gabrielli – e in parte la guardia di finanza in diverse città italiane e poi ilsarà fornito in dotazione alle forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale”. ...