Polemica su frasi Macron | Meloni | “Da lui vomitevole ipocrisia”

Polemica su Abu Mazen per frasi su Olocausto : “Colpa di comportamenti sociali degli ebrei” : Polemica su Abu Mazen per frasi su Olocausto: “Colpa di comportamenti sociali degli ebrei” Alcune frasi pronunciate da Abu Mazen stanno suscitando critiche a livello mondiale. Il presidente palestinese avrebbe detto che l’Olocausto è stato causato da alcuni “comportamenti sociali” tenuti dagli ebrei, come “l’usura, le banche e cose del genere”.Continua a leggere Alcune frasi […]