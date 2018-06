romadailynews

: Piccolo (PD): Acquedotto Nerone nel #degrado, la giunta che fa?: 'Rincresce ed e' umiliante… - romadailynews : Piccolo (PD): Acquedotto Nerone nel #degrado, la giunta che fa?: 'Rincresce ed e' umiliante… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Roma – Ilaria, Consigliera del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “L’die’ nel. Il monumento archeologico di via Statilia e’ lasciato completamente in abbandono. Che aspetta laad intervenire? Sicuramente sefosse ancora vivo gli avrebbe dato fuoco. Ironia a parte, rincresce ed e’ umiliante per la Capitale vedere un’opera monumentale di quasi 2000 anni letteralmente circondata da immondizia. E che versa nella incuria profonda”. Interrogazione urgente “Certamente i lavori in Via Statilia hanno aumentato i disagi. Tra bagni chimici installati in mezzo alla carreggiata stradale e recinzioni traballanti. I residenti costretti ad uno slalom per raggiungere i cassonetti gettano rifiuti anche ingombranti dove meglio credono. Un’opera che ha rappresentato nel ...