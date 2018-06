Piazza Affari tonica in un'Europa ancora cauta : Piazza Affari accelera a dispetto dell'andamento più cauto dell'Europa , dove le borse confermano una performance incerta, in attesa dell' avvio della due giorni del FOMC e dopo il pessimo dato sul ...

Borsa controcorrente e Bot positivi : Piazza Affari in rialzo : ...1 euro, perché, 'nonostante la banca sia ben attrezzata per affrontare la volatilità, crediamo che gli investitori richiedano maggior chiarezza sul fronte della situazione politica". Scintille di ...

Giù lo spread - Piazza Affari tira il fiato dopo la corsa : Mentre l'attenzione degli investitori è puntata sui due appuntamenti internazionali delle prossime ore - il Comitato federale della Fed di domani e il Direttivo della Bce di giovedì, da cui potrebbe ...

Piazza Affari apre in moderato rialzo e consolida rally vigilia : Teleborsa, - Esordio cauto per la Borsa di Milano dopo il rally di ieri, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, in attesa delle decisioni della Fed sui tassi. Questa sera prende il via il ...

Borsa italiana oggi/ Milano news - Piazza Affari : Tria rassicura sul debito pubblico (12 giugno 2018) : Borsa italiana news. Piazza Affari, dati macroeconomici in agenda oggi. Calo produzione indusTriale, Tria rassicura su debito pubblico. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 04:39:00 GMT)

Lo spread scende a 236 punti - Piazza Affari vola (+3 - 4%) sulle parole di Tria : Netto rialzo della Borsa milanese, accompagnato dai progressi di tutti gli altri listini continentali a cominciare da Madrid, all'apertura di una settimana che avrà gli occhi puntati sulle riunioni delle principali banche centrali (Federal Reserve, Bce e Banca del Giappone) . Le rassicurazioni del ministro dell'Economia Tria sul debito e sull'euro favoriscono il ritorno sugli asset italiani...

Piazza Affari brinda : giù lo spread di 30 punti - il listino sale del 3 - 5% : Le Borse europee chiudono positive, con Milano in rally dopo l'intervista di domenica al Corriere della Sera del ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha rassicurato gli investitori sostenendo che non è in discussione l'uscita dall'euro e che il governo intende proseguire sulla strada della riduzione del debito. L'indice ...

Piazza Affari Boom! Merito di Conte : ... la Borsa americana continua a macinare rialzi senza dare il minimo accenno di stanchezza, il carburante non manca alla Piazza finanziaria più importante del mondo. Giancarlo Marcotti per Finanza In ...

Piazza Affari stupisce con balzo del 3 - 42% - exploit di Unicredit e Intesa : Incipit di ottava in gran recupero per Piazza Affari grazie alla sponda delle parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ha rassicurato gli investitori circa il mantenimento dei conti pubblici sotto controllo. In chiusura l'indice Ftse Mib segna un progresso del 3,42% a quota 22.086 punti, ...

Le banche fanno volare Piazza Affari - miglior Borsa d'Europa : Oggi Milano è nettamente regina d'Europa, con gli investitori rinfrancati dall'intervista del ministro dell'economia Giovanni Tria, su euro e stabilità dei conti, al Corriere, ma anche dalle parole ...

Piazza Affari brilla sugli Eurolistini : A sostenere gli acquisti sul listino milanese, l'ottima performance dei titoli bancari dopo le rassicurazioni del Ministro dell'Economia Tria sulla posizione dell'Italia nei confronti dell'euro e ...

Borsa : Piazza Affari vola con le banche e chiude +3 - 4%. Spread giù : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,42% a 22.086 punti. Forte recupero per i titoli bancari: le 'big' Unicredit e Intesa hanno segnato una ...

Piazza Affari : senza freni Piquadro : Vigoroso rialzo per il produttore italiano di pelletteria , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,17%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury ...