Phoenix Point | gli sviluppatori del successore spirituale di XCOM spiegano perché il

(Di martedì 12 giugno 2018) Mentre qualche giorno fa abbiamo appreso del rinvio al 2019 di, ora arrivano notizie interessanti che chiariscono illo strategico a turni di Julian Gollop, creatore di, non arriverà su PS4 ma solo su Xbox One e PC.Come segnalato su ResetEra, il team ha spiegato con un post su Twitter che Microsoft ha sempre sostenuto e supportato il progetto, mettendo a disposizione le risorse necessarie per la versione Xbox One, questo ha reso possibile il debutto su Xbox Game Pass. Al contrario, sembra che Sony non si sia fatta sentire fino ad oggi.Quindi, a quanto pare, i giocatori PS4 dovranno rinunciare all'interessante nuovo progetto di Julian Gollop.arriverà, dunque, su Xbox One e PC nel mese di giugno del 2019. Read more…