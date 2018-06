Perché l’ecommerce è la nuova manna delle compagnie aeree : Il boom dell’ecommerce sta favorendo il business del trasporto aereo malgrado le tensioni commerciali globali e i costi del carburante in aumento. Secondo l’International Air Transport Association (Iata) entro il 2018 la domanda di spedizioni merci via aria aumenterà del 4%. Quando pensiamo all’ecommerce, tendiamo a immaginare prodotti che sfrecciano dallo schermo alla porta di casa, vendite in forte espansione, magazzini ...