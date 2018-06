Perché dovremmo smetterla di trattare i manager della Silicon Valley come eroi

Dovremmo fidarci di più delle intuizioni e delle sensazioni a pelle. Ecco Perché : ... ma - obietterete - le scelte importanti non dovrebbero essere il frutto di analisi ponderate, di notti in bianco spese a valutare ogni possibile risvolto? Soprattutto nel mondo occidentale, l'...

Ecco Perché non dovremmo usare la carta igienica : La prima carta igienica commerciale fu inventata e introdotta in vendita nel 1857 dall'americano Jospeh Gayetty, e riscosse grande successo, tanto che negli anni è diventata un prodotto irrinunciabile presente in praticamente tutte le case. Rispetto a quella degli inizi, più dura e ruvida, aziende di tutto il mondo si sono impegnate per realizzare un prodotto sempre più morbido e gradevole al tatto. Ma nonostante tutto secondo un recente ...