Perché a Pitti si festeggiano i 70 anni di Herno

gqitalia

: Non capisco perché con l'Italia? Toccava a Malta accoglierli???? - iolanda_pitti : Non capisco perché con l'Italia? Toccava a Malta accoglierli???? - se_rendipity95 : @pupella4 Biondo si, ma comuanue è a Firenze quindi penso torni prima a Roma e penso ci sia anche Emma perché ha in… - silschirinzi : Sono a Pitti, completamente vestita di nero, ho preso sul serio i 26 gradi gradevoli del meteo dell’iPhone. Perché… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Per celebrare l’versario è stata scelta la stazione Leopolda di Firenze, all’apertura diUomo, dove i 70disi sono riannodati in un collage tridimensionale su una struttura di tubi layer a due piani: in mostra gli impermeabili degli esordi e gli ultimi piumini tecnologici, le vecchie campagne e le foto di famiglia, la scrivania del fondatore, Giuseppe Marenzi, e la pellicola in bianco e nero in cui vince il “rally della moda”, tra Milano e Sanremo, nel 1962. Il più giovane dei tre figli, Claudio, oggi Presidente della nota azienda di capispalla di lusso, nasceva proprio quell’anno e molti dei filmati LUCE ritrovati per l’evento non li aveva mai visti. Nella maggior parte dei casi il padre, mancato nell’agosto di cinquefa, è ripreso durante le fiere dell’epoca: «Un uomo deciso, brillante, di grande carisma». Fullscreen01/05 Claudio Marenzi - Presidente della ...