Pep Guardiola paga le spese di riparazione della nave di una ong

Pep Guardiola ha donato 150mila euro per riparare la nave della ong Proactiva Open Arms : L'allenatore del Manchester City, il catalano Pep Guardiola, ha donato circa 150mila per riparare la nave di Proactiva Open Arms, una ong catalana che soccorre i migranti nel tratto di mare fra Italia e Libia. La donazione è stata annunciata

Yaya Touré : "Pep Guardiola ha dei problemi con le persone di colore" : Il calciatore ivoriano del Manchester City, Yaya Touré, pensa che l'allenatore spagnolo Pep Guardiola abbia problemi "con i giocatori di colore". Il centrocampista lo afferma in un'intervista alla rivista France Football.Alla domanda su possibili problemi del tecnico con i giocatori neri, il centrocampista ha risposto: "Abbiamo notato che ha avuto spesso problemi con gli africani, ovunque sia andato, io mi faccio delle domande (. ..) Lui ...

Manchester City - arriva il rinnovo per Guardiola : Pep firma fino al 2021 : Dopo aver conquistato la Coppa di Lega inglese e, soprattutto, la Premier League Pep Guardiola ha deciso che continuerà a sedersi sulla panchina del Manchester City per i prossimi tre anni. Il club ha ...

All or Nothing : Manchester City - Amazon racconta la squadra di Pep Guardiola : Interviste, i discorsi motivazionali, la tattica e la vita quotidiana della squadra che ha vinto il campionato 2017-2018 inglese, la Premier League, nella docuserie di Amazon Prime dal titolo All or Nothing Manchester City. Questa nuova serie porterà gli spettatori e i tifosi alla scoperta della stagione 2017-18 del Manchester City: dai campi e dalle palestre di allenamento della City Football Academy, alle interviste con i manager, alle ...

L'Uomo della Domenica - Porrà racconta Pep Guardiola : ... scienza, filosofia, politica, con il pallone, spesso, a rotolare in periferia. Ma il rischio va corso perché Guardiola ha imposto un modello rivoluzionario di bellezza, senza mai stancarsi di ...