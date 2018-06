Pentathlon | Europei Youth A Drzonkow 2018 | Giorgio Malan e Giorgio Micheli centrano il

Pentathlon - i convocati per l’Italia per gli Europei Youth : saranno 15 gli azzurrini in gara : Sono state diramate le convocazioni per gli Europei Youth di Pentathlon moderno: a Drzonkow, in Polonia, dall’11 al 19 giugno, saranno 15 gli azzurrini in gara. Nella categoria Youth A (under 19) sono stati chiamati Maria Lea Lopez (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Sabina), Agnese Petricca (Sabina), Alice Rinaudo (Sabina), Federico Alessandro (Avia Pervia), Stefano Frezza (Cinque per tutti), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) ed Emanuele ...