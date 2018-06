“Pensavo scherzasse | poi…” Amici | la spifferata di Maria De Filippi su Matteo Salvini È

caffeinamagazine

: Matteo Salvini guarda “Amici”- Foto Maria De Filippi commenta: “Pensavo scherzasse” - #Matteo #Salvini #guarda #“A… - zazoomblog : Matteo Salvini guarda “Amici”- Foto Maria De Filippi commenta: “Pensavo scherzasse” - #Matteo #Salvini #guarda #“A… - Libero_official : Amici, la rivelazione di Maria De Filippi su Matteo Salvini: il segreto privatissimo del leghista...svelato - DBanimators : @LeoneBluMaVerde Grazie. Io pensavo scherzasse all'inizio. -

(Di martedì 12 giugno 2018) Irama è il vincitore della diciassettesima edizione di ‘’. Il cantautore 22enne di Carrara, il cui disco ‘Plume’ uscito il primo giugno è già in testa alla classifica degli album più venduti, ha battuto nella sfida finale la 18enne trapanese Carmen. Irama ha dedicato la vittoria alla nonna scomparsa da poco, per la quale ha scritto il brano ‘Un respiro’, uno dei sei inediti contenuti in ‘Plume’. Irama non è sconosciuto al mondo musicale: nel 2016 aveva partecipato a Sanremo nella sezione Nuove Proposte ma era stato eliminato a favore di Ermal Meta, che ha ritrovato quest’anno nella commissione esterna del talent di Canale 5. Nell’estate del 2016 aveva gareggiato e vinto per la categoria giovani al Coca Cola Summer Festival. Dopo un’esperienza con l’etichetta discografica Warner Music Italy che non aveva riscosso grande ...