Pelonzi PD | Daspo Casu e attiviste gesto antidemocratico

(Di martedì 12 giugno 2018) Roma – Antongiulio, Capogruppo del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Come al solito il M5S lancia il sasso e tira in dietro la mano! Come se il punto fosse la data di emissione del provvedimento o la sua notifica che di certo e’ arrivata ieri! Il gruppo Pd Campidoglio ha protestato per una decisione non imparziale. Condizionata da un giudizio politico ideologico nei confronti non solo del segretario del Pd ma anche e soprattutto delle altre persone che sono state oggetto di ‘’ ovvero le donne della Casa Internazionale”. “Quella che doveva essere una casa di vetro assomiglia sempre più ad un bunker sordo ai bisogni dei cittadini. Questa Giunta dall’inizio del mandato si e’ chiusa a riccio ad ogni confronto democratico. D’altra parte chi e’ alleato di governo con chi si definisce ...