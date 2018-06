romadailynews

: Pelonzi: a elettori dico di essere orgogliosamente democratici: Di seguito le parole di… - romadailynews : Pelonzi: a elettori dico di essere orgogliosamente democratici: Di seguito le parole di… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Celli: ridiamo a Roma la luce giusta Roma – Di seguito le parole di Antongiulio, capogruppo del Pd in Campidoglio. “Faccio un appello aglidel M5S che non voglionodisumani’ come vuole la Lega. Da noi c’è un campo progressista aperto a tutti, diventate”. Per Svetlana Celli, capogruppo capitolino della lista civica RomaTornaRoma, “è qui che uno vale uno, e non dall’altra parte. Ridiamo a Roma la giusta luce”. L'articolo: adiproviene da RomaDailyNews.