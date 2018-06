Partito Democratico | analisi del primo turno e fiducia in un consenso ampio al

Massafra. Aumento della TARI. La nota del Partito Democratico cittadino : ... facendo passare realmente il principio che ci sono benefici per l'economia familiare. Nell'ultimo anno all'impegno già profuso dei cittadini per differenziare i rifiuti, con buoni risultati, si è ...

Romania : premier Dancila al centro delle critiche - fuori e dentro il Partito socialdemocratico : Bucarest, 03 giu 09:00 - , Agenzia Nova, - Il Partito socialdemocratico romeno , Psd, , principale formazione politica al governo di Bucarest, organizzerà una grande manifestazione... , Rob,

Il Partito Democratico è vivo e lotta insieme a noi : Strani giorni, tutto corre veloce, ma tutto rimane fermo. Com'è?90 giorni 90 per fare un governo che forse non si farà, ma forse sì. Attendiamo, dice qualcuno. Il paese intero trasformato nella panchina di Godot, sul piano dei pensieri mentre su quello dei numeri si corre velocissimi, migliaia, milioni, miliardi, di euro bruciati. Una panchina immobile in un mare in tempesta. Strani giorni. Euro sì, euro no, Europa ...

Ragusa - Centro Democratico e Partito Socialista a sostegno di Calabrese : Elezioni Amministrative del 10 giugno a Ragusa, Centro Democratico e Partito Socialista a sostegno di Peppe Calabrese

Le donne rinnovano il Partito Democratico statunitense : I vertici sono allo sbando per la sconfitta del 2016 e la base ha dato un segnale scegliendo alle primarie volti nuovi per le elezioni di metà mandato. Leggi

La diretta streaming dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico : Quella in cui si decide se nominare ufficialmente come segretario Maurizio Martina o se convocare subito un nuovo congresso, a partire dalle 11 The post La diretta streaming dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico appeared first on Il Post.

IL Partito Democratico DI GROTTAGLIE CON LA SUA CONSIGLIERA GABRIELLA MIGLIETTA SULLA QUESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO SETTIMANALE : ...ritardando la chiusura delle votazioni o modificando il voto espresso in corso di votazione significa utilizzare mezzucci che la nostra città non merita e che non fanno parte della cultura politica ...

San Donato - pioggia di insulti su Fb al capogruppo del Partito Democratico : Attacchi e insulti su Facebook al capogruppo del Partito Democratico di San Donato, Alessandro Fattorossi, per avere presentato una mozione sull'antifascismo. L'esponente del Pd ha poi sintetizzato - ...

Congresso - segretario - liste in caso di elezioni : tutti i rebus del Partito Democratico : Il candidato del Pd e del centrosinistra alle elezioni, se saranno a breve, sarà "tendenzialmente" Paolo Gentiloni. Lo ha detto Matteo Renzi a DiMartedì su La7, aggiungendo che non correrà alle...

Elezioni anticipate l'8 luglio? Il Partito Democratico punta tutto sul Gentiloni bis : Partito Democratico in subbuglio dopo la ventilata ipotesi di nuove Elezioni da convocare giù a luglio per uscire dallo stallo politico e dare...

Partito Democratico non ci siamo : Da iscritta e militante nel Pd sono sollevata dalla chiusura decisa dalla direzione del Partito a un possibile governo 5 Stelle. Ma non gioisco all'eventualità di un governo istituzionale.Non perché non abbia una piena fiducia e considerazione nel presidente Mattarella, per carità, è l'unica via. Ma per il fatto che ancora una volta mostriamo di essere una "democrazia sorvegliata", che ha bisogno di ricorrere a ...

È cominciata la direzione nazionale del Partito Democratico : È cominciata a Roma la direzione nazionale del PD, l’organo di indirizzo politico in cui si decidono gli orientamenti del Partito. Gli argomenti principali che saranno discussi sono l’opportunità o meno di trattare con il Movimento 5 Stelle e il The post È cominciata la direzione nazionale del Partito Democratico appeared first on Il Post.

Chi è chi nel Partito Democratico : Nomi e facce di chi sta facendo le scelte importanti nel PD dopo la più grave delle sue sconfitte The post Chi è chi nel Partito Democratico appeared first on Il Post.

Luigi Di Maio scrive al Partito Democratico : <br>"Ecco i punti che abbiamo in comune" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è convinto che si riuscirà a raggiungere un accordo col Partito Democratico per la formazione di un governo e, nelle stesse ore in cui Matteo Renzi fa sapere che le possibilità sono pressoché nulle, scrive una lunga lettera dalle pagine del Corriere Della Sera per elencare i punti che M5S avrebbe col PD.Di Maio inizia ribadendo quanto già sostenuto dopo la seconda giornata di consultazioni con ...