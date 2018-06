Parkinson | la vitamina B3 potrebbe rallentarlo

dilei

(Di martedì 12 giugno 2018) La soluzione all’avanzamento del morbo diessere nellaB3. Lo rivela uno studio condotto da un team di ricerca internazionale coordinato dalla ricercatrice Michela Deleidi dell’Università tedesca di Tubinga. La ricerca è stata portata avanti da studiosi del Centro tedesco per le malattie neurodegenerative (DZNE) e dell’Università di Tubinga, che hanno collaborato con l’Università di Cambridge e l’Università di Friburgo. I risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Cell Reports e hanno dimostrato che laB3 – conosciuta anche come nicotinamide riboside – può fermare la morte dei neuroni nei pazienti affetti dal morbo die, in questo modo, rallentare il decorso della malattia. La ricerca è ancora in corso ma i risultati ottenuti da questa prima fase di studio sono molto incoraggianti. ...