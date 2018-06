Parigi | uomo armato prende in ostaggio gruppo di persone | “Ho una bomba”

Ostaggi in centro a Parigi - uomo armato - : Massiccia operazione di polizia attualmente in corso nel decimo arrondissement, tre persone sarebbero state prese in Ostaggio

Parigi - uomo armato prende in ostaggio tre persone nel centro città : Un uomo armato ha preso tre persone in ostaggio (due uomini e una donna incinta) nel decimo arrondissement di Parigi, nel centro della città. Secondo France Bleu, il sequestratore ha una bomba e una pistola, uno dei tre ostaggi è gravemente ferito. La zona è presidiata dagli agenti ed un’importante operazione di polizia è attualmente in corso. A sentire Le Parisien, l’uomo ha dichiarato di avere un complice armato all’esterno ...

Il video dell’uomo che si è arrampicato al quarto piano di un palazzo di Parigi per salvare un bambino : È un 22enne immigrato del Mali e per il suo gesto di eroismo è stato lodato anche dal presidente francese Macron The post Il video dell’uomo che si è arrampicato al quarto piano di un palazzo di Parigi per salvare un bambino appeared first on Il Post.

Parigi - assalitore uccide un uomo e ferisce otto persone a coltellate. La fuga dei passanti : Un uomo sabato sera ha aggredito con un coltello i passanti in pieno centro di Parigi. L’uomo che ha accoltellato diverse persone nel centro di Parigi invocando il nome di Allah – nel quartiere dell’Opera – è stato ucciso dalla polizia, prontamente intervenuta. Nel video la fuga dei passanti ripresa dalla finestra di un appartamento della zona. L'articolo Parigi, assalitore uccide un uomo e ferisce otto persone a coltellate. La fuga ...

Parigi - uomo accoltella passanti : 1 morto - 8 feriti. Assalitore ucciso | : Le aggressioni si sono verificate nella zona dell'Opera. La polizia ha sparato all'aggressore, uccidendolo. Tra i feriti alcuni sarebbero gravi

