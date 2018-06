Parigi | uomo armato prende diversi ostaggi

Parigi - un uomo armato tiene in ostaggio diverse persone : Secondo Bfm-Tv, diverse persone sono trattenute in ostaggio da un uomo asserragliatosi all'interno di un'abitazione in Rue des Petites Ecuries a Parigi. Secondo i primi elementi, precisano fonti concordanti citate dall'emittente all-news, l'azione "non sarebbe" legata a un'azione di natura terroristica.Secondo LeParisien.fr, l'individuo ha dichiarato di essere armato di una bomba e di un'arma da pugno e ha chiesto di contattare l'ambasciata ...

Parigi : uomo armato sequestra 3 ostaggi : 17.38 Tre persone sono trattenute in ostaggio da un uomo asserragliatosi all'interno di un'abitazione di Parigi. Il sequestro non sarebbe legato a un'azione di natura terroristica. Secondo Le Parisien l'individuo ha dichiarato di essere armato di una bomba e di un'arma da pugno e ha chiesto di poter comunicare con l'ambasciata dell'Iran. Un ostaggio è stato ferito ad un occhio con una chiave inglese.

