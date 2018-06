Parigi | un uomo prende degli ostaggi | vuole parlare con l' ambasciata iraniana

Ostaggi in centro a Parigi minacciati da un uomo armato : “Ho una bomba e dei complici” : Intorno alle 16 un uomo, vestito come un fattorino di cibo a domicilio, si è asserragliato all’interno di un ufficio di Parigi, in Rue des Petites Ecuries, nel X arrondissement, prendendo degli Ostaggi e chiedendo di essere messo in contatto con l’ambascitata iraniana....

Un uomo ha preso degli ostaggi nel centro di Parigi : Parigi. Un uomo in possesso di una tanica di benzina e di una chiave inglese ha preso in ostaggio tre persone, tra cui una donna incinta, nel Decimo arrondissement di Parigi, al 45 di rue de Petites-Ecuries, nella sede dell’agenzia pubblicitaria Mixicom. La presa di ostaggi è tuttora in corso, e sec

Ostaggi in centro a Parigi minacciati da un uomo armato : liberato il ferito - cosparso di benzina : È stato rilasciato uno dei tre Ostaggi catturati da un uomo armato a Parigi: lo scrive Le Parisien. L’uomo sarebbe stato colpito al viso con il calcio di pistola e ha i vestiti intrisi di benzina. Di lui si stanno occupando i soccorritori. In mano al sequestratore, rimangono dunque due Ostaggi....

Parigi - uomo armato in pieno centro : presi ostaggi : 17:55 - Gli ostaggi nelle mani dell'uomo sarebbero 3, tra i quali, pare, una donna incinta. L'uomo in questo momento è asserragliato negli uffici di un'agenzia pubblicitaria, la Mixicom, al numero 46 di rue des Petites écuries. La sua richiesta è quella di essere messo in contatto con l'ambasciata iraniana di Parigi per consegnare un messaggio destinato al Governo francese. Secondo quanto riportato da 'LeParisien' uno dei 3 ostaggi verserebbe ...

Parigi - un uomo armato tiene in ostaggio diverse persone : Secondo Bfm-Tv, diverse persone sono trattenute in ostaggio da un uomo asserragliatosi all'interno di un'abitazione in Rue des Petites Ecuries a Parigi. Secondo i primi elementi, precisano fonti concordanti citate dall'emittente all-news, l'azione "non sarebbe" legata a un'azione di natura terroristica.Secondo LeParisien.fr, l'individuo ha dichiarato di essere armato di una bomba e di un'arma da pugno e ha chiesto di contattare l'ambasciata ...

