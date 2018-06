Parigi | un uomo armato tiene in ostaggio diverse persone

Parigi - uomo armato prende ostaggi in centro : dice di avere una bomba : Paura a Parigi, dove un uomo armato si è barricato con alcuni ostaggi in un palazzo di rue des Petites Ecuries, nel decimo arrondissement. Non è ancora confermato il numero di persone...

Terrore a Parigi : ostaggi sequestrati in un palazzo - uomo con una bomba. Forze speciali sul posto : Una presa d'ostaggi è in corso nel decimo arrondissement di Parigi, nel centro della capitale francese: è quanto rivelano i media transalpini. La zona è presidiata dagli...

Parigi - uomo armato prende diversi ostaggi : Paura nella capitale francese, in Rue des Petites Ecuries, nel X Arrondissement. Un uomo, che dice di essere armato con una pistola e una bomba, tiene con sé, negli uffici di una società informatica, tre persone in ostaggio, tra cui una donna incinta. Dopo aver fatto sapere di non voler vedere macchine della polizia nei paraggi, l'uomo ha chiesto di contattare l'ambasciata iraniana, per consegnare un testo da recapitare al governo francese.Il ...

Parigi - uomo armato tiene in ostaggio tre personeLive tv : Nel decimo arrondissement, nel centro della capitale francese. La zona è presidiata dagli agenti. L'operazione di polizia è in corso, quartiere blindato

Attacco Parigi - uomo armato prende 3 ostaggi/ Video - ultime notizie : chiede di parlare con ambasciata Iran : Attacco a Parigi, uomo armato prende 3 ostaggi in centro nel 10mo arrondissement: ultime notizie, Video dell'operazione di polizia. Ha chiesto di parlare con l'ambasciata dell'Iran(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 17:35:00 GMT)

Parigi : uomo armato sequestra 3 ostaggi : 17.38 Tre persone sono trattenute in ostaggio da un uomo asserragliatosi all'interno di un'abitazione di Parigi. Il sequestro non sarebbe legato a un'azione di natura terroristica. Secondo Le Parisien l'individuo ha dichiarato di essere armato di una bomba e di un'arma da pugno e ha chiesto di poter comunicare con l'ambasciata dell'Iran. Un ostaggio è stato ferito ad un occhio con una chiave inglese.

Parigi : uomo armato prende in ostaggio gruppo di persone : “Ho una bomba” : Allerta massima in un ufficio nel X arrondissement della capitale francese dove le forze di polizia sono intervenute in massa circondando l'area.Continua a leggere

Ostaggi in centro a Parigi - uomo armato - : Massiccia operazione di polizia attualmente in corso nel decimo arrondissement, tre persone sarebbero state prese in Ostaggio

Parigi - uomo armato tiene in ostaggio tre persone : in corso l'intervento della polizia : Un individuo che dichiara di essere armato di una bomba tiene in ostaggio tre persone nel X arrondissement di Parigi. Secondo quanto riferisce il quotidiano Pariginio

Parigi - uomo armato prende in ostaggio tre persone nel centro città : Un uomo armato ha preso tre persone in ostaggio (due uomini e una donna incinta) nel decimo arrondissement di Parigi, nel centro della città. Secondo France Bleu, il sequestratore ha una bomba e una pistola, uno dei tre ostaggi è gravemente ferito. La zona è presidiata dagli agenti ed un’importante operazione di polizia è attualmente in corso. A sentire Le Parisien, l’uomo ha dichiarato di avere un complice armato all’esterno ...

Parigi : uomo prende in ostaggio gruppo di persone - forze speciali sul posto : allerta massima in un ufficio nel X arrondissement della capitale francese dove le forze di polizia son intervenute in massa circondando l'area.Continua a leggere

Ostaggi in centro a Parigi minacciati da un uomo armato : UUn uomo armato ha preso in Ostaggio alcune persone in centro a Parigi, nel decimo arrondissement. La zona è presidiata dagli agenti, ed è subito scattata un’imponente operazioni di polizia. Al momento non si hanno altri dettagli. ...

Parigi - uomo armato prende ostaggi : in corso operazione di polizia : Parigi, uomo armato prende ostaggi: in corso operazione di polizia Parigi, uomo armato prende ostaggi: in corso operazione di polizia Continua a leggere L'articolo Parigi, uomo armato prende ostaggi: in corso operazione di polizia proviene da NewsGo.

Parigi - uomo armato tiene in ostaggio tre persone : Nel decimo arrondissement, nel centro della capitale francese. La zona è presidiata dagli agenti. L'operazione di polizia è in corso, quartiere blindato