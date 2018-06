Parigi | presi ostaggi in centro | polizia sul posto

Parigi - l’incontro tra il presidente Macron e il migrante-eroe : “Raccontami come hai salvato il bambino” : Mamoudou Gassama, il migrante originario del Mali che ha salvato un bambino che stava per cadere da un balcone al quarto piano, sarà naturalizzato francese ed entrerà a far parte del corpo dei vigili del fuoco. Ad annunciarlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha ricevuto il giovane all’Eliseo. L'articolo Parigi, l’incontro tra il presidente Macron e il migrante-eroe: “Raccontami come hai salvato il ...

Più di 16 mila dipendenti pubblici hanno manifestato a Parigi contro il presidente Macron : Più di 16 mila dipendenti pubblici hanno manifestato a Parigi contro il presidente Emmanuel Macron, che intende riformare il loro settore. La manifestazione è stata convocata da tutti i cinque principali sindacati francesi (CGT, FO, CFDT, UNSA e CFTC) i cui The post Più di 16 mila dipendenti pubblici hanno manifestato a Parigi contro il presidente Macron appeared first on Il Post.

Parigi fa la "festa" a Macron a un anno dall'elezione : la manifestazione contro il presidente - tra malcontento e tensione : A Parigi le proteste non accennano ad arginarsi. In 40 mila hanno partecipato alla manifestazione contro il presidente francese Emmanuel Macron, indetta nella capitale francese da alcuni deputati di sinistra, secondo un conteggio realizzato dall'organizzazione Occurrence. Nel corso della manifestazione anti-Macron, sono stati registrati attimi di paura a piazza della Bastiglia, quando una cinquantina di individui col volto coperto ha preso ...