Parigi | Italia cinica | Roma replica | Ipocriti | Merkel | su

Migranti - Aquarius verso Valencia Scontro Francia-Italia sui migranti Parigi : "Italia cinica e vomitevole" : Durissimo giudizio espresso dal portavoce di En Marche, il partito del presidente Macron. Madrid giudica il comportamento dell’Italia «passibile di violazioni penali». La cancelliera: «Europa risponda in modo unitario»

MARCO CECCHINATO/ Vittoria su Nole Djokovic : l'ultimo italiano in semifinale a Parigi - Barazzutti nel '78 : MARCO CECCHINATO, Tennis: a chi gli chiede se somiglia a Wawrinka o Kuerten risponde che vuole essere solo se stesso. Oggi sfida con Novak Djokovic per i quarti di finale del Roland Garros.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 00:08:00 GMT)

Cecchinato - il salva-estate degli italiani scrive la storia a Parigi : Il serbo, ex numero uno del mondo, giocava per la 40esima volta un quarto di finale in uno dei 4 tornei Major del circuito. Marco era all'esordio tra i migliori otto al Roland Garros. Questo non gli ...

Marine Le Pen alla festa del 2 giugno all'ambasciata italiana a Parigi : "È un momento di grande entusiasmo" : La presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, è andata all'ambasciata d'Italia a Parigi per le celebrazioni della festa della Repubblica.Le Pen, invitata in quanto membro della Commissione esteri in Parlamento, è la prima dirigente dell'ex Fronte presente ai festeggiamenti del 2 giugno, dove la Francia è quest'anno rappresentata dalla ministra per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau."Sono qui anche perché ...

Tennis - Fognini-Cecchinato : due italiani agli ottavi a Parigi 42 anni dopo : Adriano Panatta in azione AP Per la prima volta dal 1976 l'ItalTennis maschile ha due rappresentati agli ottavi di finale del singolare maschile del Roland Garros. Allora furono Adriano Panatta, che ...

Libia - Sarraj e Haftar a Parigi : ‘Voto il 10 dicembre’. Macron scavalca ancora l’Italia : Quattro leader, una conferenza internazionale sotto l’egida dell’Onu, la (lunga) mediazione di Parigi. E una data, il 10 dicembre 2018, in cui i cittadini della Libia saranno chiamati (forse) a nuove elezioni. L’impegno è stato preso durante la conferenza di Parigi che si è tenuta all’Eliseo, cui hanno partecipato una ventina di Paesi e quattro organizzazioni internazionali. Protagonisti il premier libico Fayez Al Sarraj, ...

A Parigi il ristorante più grande d’Europa - con cucina italiana : Con i suoi 4.500 metri quadrati di struttura, e oltre 1000 posti a sedere, è diventato ufficialmente in un batter d’occhio il ristorante più grande d’Europa. E anche se si trova di fatto a Parigi, è in qualche modo indissolubilmente legato al nostro Paese. In questi giorni nella capitale francese, e per la precisione nel campus dedicato alle startup Station F, è stato inaugurato “La Felicità”, nuovo locale da record della catena Big ...