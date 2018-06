Parigi e Madrid attaccano Bruxelles ringrazia Roma

huffingtonpost

(Di martedì 12 giugno 2018) "Sull'immigrazione illegale dobbiamo rispondere in modo unitario. Questo tema ha il potenziale di danneggiare l'Europa", è importante contrastare "l'immigrazione illegale e proteggere le frontiere esterne". Parola di Angela Merkel, dopo un colloquio con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Nessun diktat per Matteo Salvini. L'Europa, di solito mai parca di anatemi, si mostra invece dimessa e con i guanti bianchi verso il ministro dell'Interno italiano che ha bloccato i porti alle navi delle ong che trasportano i migranti. L'Europa sta male, è debole, mai così prima d'ora. E quello di Merkel è un grido di allarme, non il primo, rischia di essere uno degli ultimi."Salvini sarà nostro partner, non vedo l'ora di incontrarlo", dice il commissario europeo all'Immigrazione Dimitris Avramopoulos. "L'Italia è stata lasciata per troppo tempo da sola, ...