Parigi | blitz delle forze speciali | arrestato il sequestratore e liberati gli ostaggi

(Di martedì 12 giugno 2018) 23.00 - Ildiera un cittadino marocchino di 27 anni, incensurato secondo le prime informazioni. Le sue richieste, abbastanza confuse, avevano fatto escludere la pista terrorismo. L’uomo poidalle, era in possesso di benzina, pistole giocattolo e due coltelli. Nessuna bomba come era trapelato nel pomeriggio. Il ministro dell’Interno francese ha ringraziato ledi polizia per la loro professionalità.20:25 - Con unlefrancesi hanno tratto in arresto l'uomo che oggi aveva preso ino alcune persone nel centro di. Tutti glisono fuori pericolo secondo quanto hanno riferito le autorità.Fin de la prise d’otages dans le 10e arrondissement à Paris : « L’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger », annonce Gérard Collomb https://t.co/u8Y8zK2CiP— Le Monde (@lemondefr) June 12, ...