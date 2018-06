PARIGI | ASSALTO POLIZIA LIBERA TUTTI GLI OSTAGGI Video ultime notizie | sequestratore

Terrore a PARIGI : ostaggi in un palazzo - uomo con una bomba. Assalto della polizia : sequestratore bloccato Mappa : L' Assalto delle forze speciali contro l' uomo che ha preso in ostaggi o alcune persone a Parigi è scattato e si è già concluso. Il sequestratore degli ostaggi , tutti sani e...

Assalto con coltello a PARIGI - un morto - 4 feriti fuori pericolo. L'attentatore era nato in Cecenia : Tornano morte e terrore a Parigi: un uomo ha ucciso a colpi di coltello un uono e ha ferito altre 4 persone,gridando "Allah Akbar!". L'attentatore è stato poi ucciso dalle forze dell'ordine. L'Isis ha rivendicato l'attacco. Per il presidente Macron, "la Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue, ma non cede un millimetro ai nemici della libertà"