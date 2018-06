Papa Francesco accoglie a Santa Marta Diego Esposito | la vittima di abusi del prete di

Pedofilia in Cile - Papa Francesco accetta le dimissioni di tre vescovi : tra loro anche Barros - nominato proprio da Bergoglio : Sulla Pedofilia del clero Cileno Papa Francesco fa molto sul serio. Bergoglio ha accettato le dimissioni di tre vescovi del Paese latinoamericano. Tra essi spicca il nome del contestatissimo monsignor Juan de la Cruz Barros Madrid, che dal 2015 guidava la diocesi di Osorno, considerato il figlio spirituale dell’abusatore seriale padre Fernando Karadima. Amico personale di Francesco, dopo 11 anni alla guida dell’Ordinariato Militare Cileno, nel ...

La purga cilena di Papa Francesco : Roma. Trentuno vescovi cileni, su invito del Papa, avevano rimesso il loro mandato a metà maggio, al termine della tre-giorni di confronto in Vaticano sullo stato della chiesa nel paese latinoamericano, squassata da torbide storie di abusi sessuali su minori, di coperture, di reti di preti convivent

Scandalo pedofilia in Cile : Papa Francesco accetta le dimissioni dei primi tre vescovi : Papa Francesco ha accettato le dimissioni dei primi re vescovi Cileni che avrebbero coperto negli anni gli abusi nei confronti dei bambini compiuti da uomini di chiesa.

Papa Francesco : "Il colloquio Usa-Corea del Nord assicuri un futuro di pace"

Scandalo pedofilia - Papa Francesco accetta la rinuncia di tre vescovi cileni : Ancora una volta lo Scandalo pedofilia in Cile sul tavolo di Papa Francesco. Il Pontefice ha accettato la rinuncia del vescovo di Osorno Juan Barros Madrid, e di altri due vescovi, quello di Puerto Montt, mons. Cristian Caro Cordero, e quello di Valparaiso, mons. Gonzalo Duarte Garcia de Cortazar.Durante l'incontro col Papa in Vaticano il mese scorso, tutti i vescovi cileni si erano dimessi in blocco. Il Papa, ha comunicato oggi il bollettino ...

Papa Francesco : 'Il colloquio Usa-Corea del Nord assicuri un futuro di pace' : ...e Corea del Nord che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo che assicuri un futuro di pace per la penisola coreana e per il mondo ...

[L'analisi] L'appello di Papa Francesco ai petrolieri : "Solo una finanza verde per salvare il mondo" : Papa Francesco ha lanciato oggi un appello per sviluppare una "finanza verde" che supporti dirigenti e imprese del settore petrolifere e altre attività collegate all'energia nell'impegno ad accelerare ...

Papa Francesco esalta il ruolo dei maestri e delle maestre : Papa Francesco reputa fondamentale il ruolo dei primi maestri e delle prime maestre. Il Pontefice esprime tutta la sua ammirazione per gli insegnanti fulcro della vita iniziale di un ragazzo.

PELLEGRINAGGIO MACERATA LORETO/ Diretta tv e video - Papa Francesco : 'La vita è un cammino'

Nespoli invita Papa Francesco nello Spazio : L'astronauta in Vaticano: "Vorrei che prima o poi tutti possano provare un'esperienza del genere: ti cambia, ti rende migliore". Nespoli ha donato al Santo Padre una tuta personalizzata con la ...

Papa Francesco : “La sfida è una strategia globale su energia e cambiamenti climatici” : “Occorre individuare una strategia globale di lungo termine, che offra sicurezza energetica e favorisca in tal modo la stabilità economica, protegga la salute e l’ambiente e promuova lo sviluppo umano integrale, stabilendo impegni precisi per affrontare il problema dei cambiamenti climatici”. Così il Papa ai partecipanti al Simposio per i dirigenti delle principali imprese del settore petrolifero, del gas naturale e di altre ...

Telefono alla Zanzara e insulta Papa Francesco : rischia cinque anni di carcere : rischia fino a cinque anni di carcere per vilipendio a un Capo di Stato l'uomo che l'8 dicembre 2016 attaccò pesantemente papa Francesco nel corso di una trasmissione diffusa in diretta dalla trasmissione "La...