Paolo Savona | la mossa spacca-Europa con cui terrorizza i tedeschi | pronto ad andare

Silvio Berlusconi - quando Paolo Savona gli disse : 'Presidente - abbiamo la stessa età' : Chissà che il cav non abbia goduto anche solo un po' quando a Savona è stata sbattuta in faccia la porta del ministero dell'Economia...

Paolo Savona - la vendetta che fa tremare Mattarella : cos'ha fatto appena entrato nel suo nuovo ministero : ... ma chi era al Senato ieri per la fiducia al governo di Giuseppe Conte ha colto il malumore dell'82enne economista euroscettico che sarebbe dovuto diventare ministro dell' Economia , se non ci fosse ...

Paolo Savona agli Affari Ue e Enzo Moavero agli Esteri - incompatibili o complementari? : Un governo con l’intruso, o con la foglia di fico, proprio agli Esteri , perché davvero non si capisce che cosa c’entri, con questa formazione di partiti e di ministri, Enzo Moavero Milanesi, giurista, persona squisita, funzionario eccellente e ottimo ministro degli Affari europei nei governi Monti e Letta. Qui, Moavero , elemento di garanzia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appare fuori contesto e in rotta di collisione ...

Paolo Savona - ministro agli Affari Ue - : Approdato alla guida del ministero degli Affari Europei dopo lo stop sul ministero dell'Economia, sembra un perfetto uomo della Prima Repubblica che ha attraversato la Seconda e ricoprirà ora un ruolo chiave in quella che Luigi Di Maio vorrebbe come la Terza

Paolo Savona - chi è il ministro degli Affari Europei : Guai a definirlo euroscettico, ma certo non ama l'Unione europea così come è attualmente strutturata e non manca di denunciarlo. Del resto come potrebbe rinnegare il progetto dei padri fondatori, una personalità che è...