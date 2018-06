Panchina Real Madrid | mossa a sorpresa | Lopetegui è il nuovo allenatore

Real Madrid con il vuoto in Panchina : Conte difficile - Klopp torna in corsa : Per chi ancora non se ne fosse accorto, in giro per l'Europa c'è una panchina di lusso scoperta: è quella del Real Madrid, lasciata libera dopo l'addio di Zinedine Zidane. Il barometro in casa ...

Conte su Panchina Real - per bookie quota crolla a 2 - 00 : crolla la quota di Antonio Conte come prossimo allenatore del Real Madrid. Il tecnico salentino, fatto fuori da Abramovich al Chelsea, è infatti in pole per la panchina delle Merengues: la sua quota è passata dall’8,00 di qualche giorno fa all’attuale 2,00 ed è la prima scelta in lavagna. Sembra invece essere tramontata l’ipotesi Allegri, che ha giurato fedeltà alla Juventus: il tecnico livornese a Madrid si gioca ora a 5,00, ...

Calcio - Conte favorito per la sostituzione di Zidane sulla Panchina del Real Madrid : Secondo il Daily Mail, noto tabloid britannico, il favorito per la sostituzione di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è l’ex Juventus e Nazionale italiana Antonio Conte, in partenza dal Chelsea, club in cui da allenatore ha vinto la Premier League inglese nel 2016-17. Conte sarebbe diventato la prima scelta del presidente madrileno Perez dopo il rifiuto di altri due tecnici provenienti dal massimo campionato inglese, ossia Jurgen ...

Calcio - Conte favorito per la sostituzione di Zidane sulla Panchina del Real Madrid : Secondo il Daily Mail, noto tabloid britannico, il favorito per la sostituzione di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è l’ex Juventus e Nazionale italiana Antonio Conte, in partenza dal Chelsea, club in cui da allenatore ha vinto la Premier League inglese nel 2016-17. Conte sarebbe diventato la prima scelta del presidente madrileno Perez dopo il rifiuto di altri due tecnici provenienti dal massimo campionato inglese, ossia Jurgen ...

Calcio - Conte favorito per la sostituzione di Zidane sulla Panchina del Real Madrid : Secondo il Daily Mail, noto tabloid britannico, il favorito per la sostituzione di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è l’ex Juventus e Nazionale italiana Antonio Conte, in partenza dal Chelsea, club in cui da allenatore ha vinto la Premier League inglese nel 2016-17. Conte sarebbe diventato la prima scelta del presidente madrileno Perez dopo il rifiuto di altri due tecnici provenienti dal massimo campionato inglese, ossia ...

Panchina Real Madrid : è testa a testa Sarri-Conte - ecco gli ultimi dettagli : Panchina Real Madrid- C’é anche Antonio Conte in lizza per allenare il Real Madrid la prossima stagione. Il tecnico ex Juventus sarebbe diventato la prima scelta di Florentino Perez in una testa a testa tutto italiano con Maurizio Sarri dopo aver il ‘no’ di Mauricio Pochettino (e Jurgen Klopp. La dirigenza Madridista avrebbe deciso di stringere i tempi non essendo troppa convinta delle soluzioni interne (Guti, Michel e ...

Real Madrid - per i tabloid inglesi è Conte il favorito per la Panchina : C'é Antonio Conte in 'polè per allenare il Real Madrid la prossima stagione. Lo riporta oggi il 'Daily Mail' secondo cui il tecnico sarebbe diventato la prima scelta di Florentino Perez, una volta ...

Panchina Real Madrid - sfumati tutti gli obiettivi : adesso Florentino Perez punta tutto su un allenatore italiano : Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Antonio Conte per il dopo Zidane, definitivamente sfumata l’ipotesi Pochettino E’ Antonio Conte il nome giusto per la Panchina del Real Madrid. A quanto riporta il quotidiano britannico ‘Daily Mail’ il profilo del tecnico del Chelsea è l’unico a soddisfare appieno la dirigenza dei ‘blancos’ che deve trovare un sostituto dopo l’addio di Zinedine Zidane ...

Real Madrid - Michel e Laudrup sono il piano B per la Panchina : Riflessioni che continuano, Real Madrid sempre alla ricerca del giusto nome che possa raccogliere l'eredità di Zinedine Zidane. Nomi nuovi e alternative che vengono eliminate, notizie in evoluzione ...

Panchina Real Madrid : incredibile indiscrezione di CalcioWeb - Sarri vicino ai Blancos : Panchina Real Madrid- I Blancos sono alla disperata ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Zinedine Zidane, l’uomo delle tre Champions League consecutive. Il presidente Perez ed i suoi collaboratori si stanno guardando intorno per decidere il nuovo tecnico. Le opzioni sono tre: la soluzione interna con Santiago Solari in pole, allenatore delle giovanili ed ex Inter, il mister spagnolo già affermato oppure lo ...

Panchina Real Madrid : incredibile indiscrezione di CalcioWeb - Sarri vicino ai colchoneros : Panchina Real Madrid- I colchoneros sono alla disperata ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Zinedine Zidane, l’uomo delle tre Champions League consecutive. Il presidente Perez ed i suoi collaboratori si stanno guardandointorno per decidere il nuovo tecnico. Le opzioni sono tre: la soluzione interna con Santiago Solari in pole, allenatore delle giovanili ed ex Inter, il mister spagnolo già affermato oppure lo ...

Il Real Madrid fa spesa a Liverpool : l’obiettivo Manè porta Klopp sulla Panchina dei Blancos : Il Real Madrid punta su Sadio Manè nel ruolo di esterno d’attacco: la freccia del Liverpool potrebbe ‘anticipare’ la possibile scelta di Klopp come nuovo allenatore dei Blancos Momento di grande rinnovamento in casa Real Madrid. A pochi giorni dalla vittoria della Tedicesima Champions League, i Blancos hanno appreso la notizia dell’addio di Zinedine Zidane dalla panchina dei madrileni. Una volta scelto accuratamente il ...

Panchina Real Madrid - bomba dalla Spagna : “patto Allegri-Juve - la richiesta del tecnico bianconero” : Panchina Real Madrid – L’addio al Real Madrid di Zidane è stato come un fulmine a ciel sereno, adesso i Blancos si sono messi alla ricerca del sostituto, nelle ultime ore importanti novità che arrivano direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta As patto tra Allegri e la Juventus, in caso di chiamata da Madrid, i bianconeri non ostacolerebbero la partenza dell’allenatore. Una notizia molto importante che potrebbe portare ...

'Real Madrid - per la Panchina c'è anche il 30enne Nagelsmann' : TORINO - Spunta un nome nuovo per la panchina del Real Madrid : è quello di Julian Nagelsmann , giovane tecnico dell'Hoffenheim accostato in passato già al Bayern Monaco. Lo riferisce la Bild , ...