Pamela | chiuse le indagini | a processo solo Oseghale

ilgiornale

: Omicidio Pamela, chiuse indagini per Oseghale: stupro e omicidio - SkyTG24 : Omicidio Pamela, chiuse indagini per Oseghale: stupro e omicidio - MediasetTgcom24 : Pamela, chiuse indagini per Oseghale: stupro e omicidio #InnocentOseghale - sdeangelis56 : Pamela Mastropietro, chiuse le indagini per Oseghale: stupro e omicidio - Tgcom24 -

(Di martedì 12 giugno 2018) La procura di Macerata ha chiuso lenei confronti di Innocent, il nigeriano accusato dell'omicidio diMastropietro.L ragazza romana era stata uccisa e il suo corpo fatto a pezzi era stato chiuso in due trolley, abbandonati nella campagna di Macerata. Pesanti le accuse mosse a, che ora deve rispondere di omicidio, violenza sessuale, vilipendio, distruzione di cadavere e occultamento.L'accusa contestava al nigeriano le mutilazioni e le deturpazioni fatte sul cadavere della ragazza, operazioni compiute per cancellare le prove della violenza., inoltre, si trovava in condizioni di inferiorità psichica, dato che si suppone avesse assunto eroina, per via endovenosa, chestesso le aveva fornito.L'avvocato difensore del nigeriano sostiene che, riguardo alla causa della morte, "gli esiti della relazione tossicologica sono opinabili", in quanto il ...