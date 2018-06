Pallavolo – Modena Volley | grande successo per la campagna abbonamenti

sportfair

: ITALIA-FINALI NAZIONALI U18 BORMIO (SONDRIO) FASE QUALIFICAZIONE-GIRONE D 12/06/18 ----------- Argentario Pallavolo… - ilnostrovolley : ITALIA-FINALI NAZIONALI U18 BORMIO (SONDRIO) FASE QUALIFICAZIONE-GIRONE D 12/06/18 ----------- Argentario Pallavolo… - modenasportiva : Continua la grande campagna abbonamenti del #modenavolley - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #volleyball #volleytransfers – Per #Cebulj soluzione cinese, Modena pensa a Pierotti -

(Di martedì 12 giugno 2018) E’ corsa verso il… Tempio! Nel primo giorno diliberi sono oltre 400 le tessere sottoscritte, superate le 2mila totali, già esaurita Curva Ghirlandina! C’è chi corre contro il tempo e chi corre verso… il Tempio. Proprio così, nella prima giornata diliberi sono state oltre 400 le tessere sottoscritte presso gli sportelli BPER Banca, sono state superati i 2milatotali ed è già esaurita Curva Ghirlandina! Per la prossima stagione ci aspetta dunque ancora una volta un PalaPanini che si trasformerà in una vera e propria bolgia gialloblù, illuminato da un nuovo impianto di ultima generazione. L’abbonamento è valido per tutte le partite di campionato (regular season e playoff), Coppa Italia e prima fase di Champions League chedisputerà in casa nel corso della stagione. L'articolo...