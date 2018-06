palermo.repubblica

: Palermo, in macchina i figli piccoli e la droga: arrestata una coppia [news aggiornata alle 20:35] - rep_palermo : Palermo, in macchina i figli piccoli e la droga: arrestata una coppia [news aggiornata alle 20:35] - MondoPalermo : Palermo, in macchina i figli piccoli e la droga: arrestata una coppia - geniodipalermo : Palermo, in macchina i figli piccoli e la droga: arrestata una coppia -

(Di martedì 12 giugno 2018) La polizia ha arrestato aunache trasportava tre chili di hashish in auto insieme ai. L'auto è stata bloccata in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Gaetano La ...